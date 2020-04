Roghi agricoli nei pressi delle abitazioni, coppia denunciata in Irpinia

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i carabinieri della stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato una coppia del luogo ritenuta responsabile di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nello specifico, a Monteforte Irpino, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, i carabinieri hanno notato del fastidioso fumo, particolarmente denso e acre, che rendeva l’aria irrespirabile. Gli operanti, dopo aver individuato l’esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco, hanno identificato i presunti responsabili che, all’interno del proprio fondo agricolo, hanno dato fuoco a residui vegetali. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, nei confronti della coppia di coniugi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.