I carabinieri della Compagnia di Casoria hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Luca Attraente, 43enne di Boscoreale. I militari lo stavano pedinando da tempo, poiché erano convinti che l’uomo fosse coinvolto nel commercio di “bionde” di provenienza illecita: l’hanno osservato e seguito in ogni spostamento. Fermato lungo via Nazionale delle Puglie mentre era a bordo della sua auto hanno così rinvenuto 80 chili di sigarette occultato in 8 scatoloni di cartone: 400 stecche pronte per il mercato locale. I carabinieri hanno ripercorso a ritroso la strada battuta dall’arrestato e – a Ponticelli – in un’autorimessa di autoarticolati rinvenuto in un container oltre una tonnellata di sigarette: 5200 le stecche sequestrate, per un valore complessivo al dettaglio di circa 200.000 euro. Sigarette, auto e container sono stati sequestrati. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale, mentre il proprietario dell’area di sosta sarà denunciato per concorso nel reato.