COMIZIANO – Un altro schiaffo all’ambiente. Appena allentate le maglie della fase 1 sono ricominciati senza sosta gli abbandoni dei rifiuti nel Nolano. Ultimo in ordine di tempo quello scoperto questa mattina del gruppo forestali volontari di Comiziano. In via Cimitero, area con diversi terreni coltivati, sono stati lasciati diversi pneumatici per automobili. La situazione è stata subito denunciata ai vigili urbani di Comiziano, ma per ora i rifiuti sono ancora sul ciglio stradale.