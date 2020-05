Coronavirus, primo caso a Comiziano. Il sindaco: “Non abbassiamo la guardia”

COMIZIANO – Primo caso di positività a Comiziano. Lo annuncia sulla pagina ufficiale del Comune il primo cittadino Severino Nappi: “Al momento sul nostro territorio abbiamo una quarantena fiduciaria ed un caso di positività ugualmente in quarantena”. “Tutto ciò a dimostrazione che non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

La situazione è sotto controllo ma questa è la fase in cui basta poco per perdere tutti i sacrifici fatti sinora”. Rispettiamo il distanziamento sociale, usiamo opportunamente i dispositivi di protezione individuale e rispettiamo tutte le norme affinché si possa concludere al meglio la fase 2″ conclude Nappi.