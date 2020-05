Ercolano, aggredisce madre invalida e accoltella il fratello: arrestato

ERCOLANO – Nella tarda serata di ieri i militari della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Pochi minuti prima dell’arrivo dei militari l’uomo aveva avuto una discussione e poi una colluttazione con la madre invalida: l’aveva picchiata e costretta a fuggire dall’abitazione. Intervenuto per difendere la madre, il fratello dell’arrestato è stato anch’egli aggredito e poi colpito con diverse coltellate all’addome. Vivo solo grazie all’intervento della figlia minorenne – che si è opposta allo zio nonostante fosse armato di un grosso coltello da cucina – l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Torre del Greco e ritenuto guaribile in 30 giorni. L’aggressore, bloccato e arrestato, è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli per gli esami tossicologici e sarà tradotto al carcere di Poggioreale. Sequestrata la lama utilizzata, lunga circa 19 centimetri.