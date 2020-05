Ercolano, controlli in studio odontoiatrico: sanzioni per carenze igieniche

ERCOLANO – I carabinieri della tenenza di Ercolano, insieme a quelli del Nas di Napoli hanno effettuato controlli in un studio odontoiatrico della città accertando alcune carenze igienico sanitarie. Scarsi i provvedimenti messi in atto per evitare il contagio da covid-19 per i pazienti. Assenti dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea di pazienti e dipendenti, indicazioni sulle procedure di sanificazione eseguite e sulle misure poste in essere per areazione di locali e attrezzature e per lo smaltimento dei rifiuti speciali. L’attività è stata sanzionata e segnalata alla Prefettura.