Ischia, in gruppo e senza mascherina: aggrediti poliziotti, arrestato 23enne

ISCHIA – Ieri sera gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via delle Terme a Ischia un gruppo di 15 persone, molto vicine tra loro, prive della mascherina di protezione obbligatoria. I poliziotti li hanno invitati ad indossare la mascherina e a sciogliere l’assembramento quando un giovane ha aggredito con calci e pugni gli agenti che, con difficoltà, lo hanno bloccato. Un 23enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sanzionato aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.