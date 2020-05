Mercogliano, auto in fiamme nei pressi del Movieplex: famiglia in salvo

MERCOGLIANO – I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 12 di oggi, sono intervenuti a Mercogliano, in via Sant’Angelo nei pressi del Movieplex per un incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno interessato il veicolo sono state spente, mettendo anche in sicurezza lo stesso. Per la famiglia presente a bordo, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.