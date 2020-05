Napoli, blitz contro la banda dei Rolex: polizia arresta 22 persone

NAPOLI – Sgominata questa mattina a Napoli la banda dei Rolex. Un’operazione cominciata all’alba prime ore di questa mattina da agenti della Squadra Mobile e del commissariato “San Ferdinando”,in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica partenopea nei confronti di 22 persone tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro il patrimonio, rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, commessi dal mese di febbraio al novembre 2017. Le rapine di orologi di lusso (tra cui anche Rolex), contestate nell’ordinanza, sono state commesse prevalentemente nella zona del lungomare di Napoli e in Spagna, Grecia e Francia. E’ stata contestata anche la falsificazione dei documenti utili per recarsi all’estero nonché quella dei certificati di autenticità degli orologi.

ECCO l’ELENCO COMPLETO DEGLI ARRESTATI: