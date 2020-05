ROCCARAINOLA – Nuovo caso di positività al coronavirus a Roccarainola. Il sindaco Giuseppe Russo, attraverso la pagina ufficiale del comune di Roccarainola, ha reso nota l’identità della persona contagiata: si tratta di un ex poliziotto che abita in città. Il primo cittadino ha ringraziato l’uomo che, “con grande senso di responsabilità, ci ha autorizzati a rendere pubblico il suo nome: ora stiamo predisponendo tutte le precauzioni dovute per questo ulteriore caso di covid-19 nel nostro paese” (il terzo in totale dall’inizio dell’epidemia, ndr). La famiglia del contagiato è in quarantena e le autorità sanitarie stanno procedendo ad una ricostruzione di tutti i contatti che l’uomo ha avuto. “Chiaramente ci auguriamo – aggiunge Russo – che la vicenda possa avere un risvolto felice, ma nel frattempo si stanno valutando misure che la natura del caso impone: il male non è sconfitto totalmente, e quindi, anche se le misure da adottare sono meno restrittive rispetto al passato, vi invito a non pensare che tutto sia finito”.