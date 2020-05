OTTAVIANO – Una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Nola ha proceduto sequestrato 17 veicoli, presenti sul piazzale di una rivendita di auto ad Ottaviano con sede a San Giuseppe Vesuviano, che presentavano un numero elevato di chilometri scalati. Nella circostanza gli agenti hanno sottoposto a sequestro un lotto di terreno di circa 150 metri quadrati, sempre ad Ottaviano, adibito a deposito incontrollato di rifiuti, consistenti in parti di carrozzeria di veicoli (portiere, paraurti, sedili, tappetini, marmitte, pneumatici, cofani vano motore, parabrezza frantumati, nonché numerosi profilati in ferro arrugginiti), riconducibile alla stessa società.G.M., 60enne di Ottaviano e N.A., 39enne di Pompei, sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.