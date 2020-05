OTTAVIANO – Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 17,30 i funerali di Vincenzo Lanza, l’operaio morto nella tragica esplosione avvenuta nell’Adler Plastic di Ottaviano lo scorso 5 maggio. Il sindaco Luca Capasso ha proclamato per la giornata il lutto cittadino: la cerimonia funebre si svolgerà direttamente nel cimitero comunale. I cittadini e le organizzazioni sociali sono invitati a sospendere le attività rumorose, mentre gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche. Per le disposizioni vigente dice il sindaco – non potrà esserci alcun corteo funebre e la partecipazione sarà consentita solo a un numero ristretto di familiari. In leggero miglioramento le condizioni di uno dei due feriti più seri nello scoppio.