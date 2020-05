OTTAVIANO (nello lauro) – Un boato fortissimo e poi le fiamme. Altissime anche loro. Un fumo nero che si alzato al cielo ed è visibile a chilometri di distanza anche da Napoli, dal Nolano e in tutto il Vesuviano. L’esplosione è avvenuta all’interno di un nuovo capannone nella azienda Adler Plastic di Ottaviano, di proprietà della famiglia Scudieri, che si occupa di componenti e sistemi per l’industria del trasporto ed è tra i leader mondiali del settore. Paura, urla, vetri rotti e gente scesa in strada: le persone presenti sul posto hanno descritto di rumori fortissimi. Sul posto sono arrivati da subito i soccorritori tra forze dell’ordine (anche due elicotteri), vigili del fuoco che hanno fatto sgombrare diverse abitazioni e alcune ambulanze. Danni ingenti e un primo provvisorio bilancio parla di un morto e 6 feriti (uno molto grave ricoverato all’ospedale di Nola) che erano al lavoro in quel momento.