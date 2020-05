Ottaviano, esplosione alla Adler: fiamme e fuoco divorano l’azienda

Un boato fortissimo e poi le fiamme. Altissime anche loro. Un fumo nero che si alzato al cielo ed è visibile a chilometri di distanza anche dal Nolano e in tutto il Vesuviano. L’esplosione è avvenuta all’interno di un nuovo capannone nella azienda Adler di Ottaviano, di proprietà della famiglia Scudieri, che si occupa di componenti e sistemi per l’industria del trasporto ed tra i leader mondiali del settore. Sul posto sono arrivati da subito i soccorritori tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e alcune ambulanze. Danni ingenti e dalle prime ricostruzioni sembra ci siano anche dei feriti gravi che erano al lavoro in quel momento.