Rifiuti, la discarica abusiva della “terra di mezzo” tra Cicciano e Camposano

CICCIANO (nl) – Una “finestra sul cortile”. Ma non per osservare i vicini o un bel panorama. Tutt’altro. Quello che si vede tutti i giorni da molto tempo, tutto documentato con la macchina fotografica. Un nostro lettore ci ha inviato diversi scatti di una zona dell’Alveo Gaudio, nella “terra di mezzo” tra Cicciano e Camposano. Ogni giorno (con tanto di data e orario) dalla stessa angolazione dal 12 maggio fino a a questa mattina (la situazione è così anche da prima in verità, ndr). Rifiuti, rifiuti e solo rifiuti. Una zona martoriata da tempo e diventata terreno fertile per lo scarico abusivo e incontrollato di spazzatura di ogni genere. Una vicenda annosa che vede una disputa tra i comuni confinanti, ma mai risolta nonostante un accordo verbale. Anzi, le due amministrazioni si stanno sfidando a colpi di ordinanze per le competenze territoriali. E mentre la politica pensa, l’ambiente muore.