Roccarainola, Sirignano replica al M5S: “Bentornati sulla scena politica”

ROCCARAINOLA – La replica non si è fatta attendere. Giovanni Sirignano, presidente del consiglio comunale di Roccarainola, risponde alle accuse del M5S cittadino che hanno chiesto le sue dimissioni dalla carica per il caso delle indennità. “Noto con piacere il ritorno sulla scena politica del Movimento 5 Stelle di Roccarainola – esordisce Sirignano tra l’ironico e il sarcastico – dopo un silenzio durato quasi un anno e precisamente dal tentativo, ancora una volta non riuscito, di presentare una lista alle amministrative”. “Tuttavia, senza spirito polemico, ribadisco la mia perfetta buona fede e trasparenza nella vicenda già chiarita nella mia diretta sui social network. Infatti la documentazione presente al Comune chiarisce, inequivocabilmente, la regolarità del mio comportamento e la volontà manifestata al funzionario, da subito, di veder rimodulata la busta paga e la determinazione di quanto erroneamente accreditatomi; errore ammesso con nota del responsabile del Personale”. “Ringrazio – conclude Sirignano – le tantissime persone, di ogni parte politica, che mi hanno manifestato la loro solidarietà e riconfermato la loro stima. Se poi questo è stato per Il M5S l’occasione per iniziare la campagna elettorale per le prossime Regionali, gli formulo il mio sincero in bocca al lupo”.