San Paolo Bel Sito, viola la sorveglianza speciale: arrestato 50enne

SAN PAOLO BEL SITO – I carabinieri della stazione di San Paolo Belsito hanno arrestato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno A.I., 50enne del posto. I militari lo hanno notato passeggiare in via Vicinale Madonna della Stella in compagnia di un uomo pregiudicato contravvenendo così alle prescrizione a cui era sottoposto. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.