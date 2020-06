AFRAGOLA – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale hanno denunciato per sversamento illecito di rifiuti un 26enne di origini rumene. Le immagini delle telecamere piazzate strategicamente hanno permesso di immortalarlo mentre faceva gli “straordinari” scaricando per ben due volte a distanza di poche ore rifiuti di diverso genere. Agiva su commissione: i suoi “datori di lavoro” erano piccole aziende ma anche privati cittadini che, per liberarsi della merce di vario genere lo contattavano affidandogli l’immondizia per lo smaltimento. Sequestrato al 26enne anche il furgone con il quale trasportava i rifiuti da smaltire.