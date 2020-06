Un bell’esempio di fede e… distanziamento sociale. La messa del Corpus Domini a Cicciano celebrata in piazza Mazzini dall’ex vescovo di Nola Beniamino Depalma con la presenza tutti i parroci di Cicciano è stata il perfetto esempio di come si può stare distanti ma uniti in preghiera. Le foto sono state pubblicate dalla pagina facebook della parrocchia di San Pietro Immacolata .