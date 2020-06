“Nell’indifferenza generale, a Cicciano si nega il diritto allo sport ai giovani”. Un’accusa secca e precisa. Umberto De Luca, referente per la Lega Salvini a Cicciano accende i riflettori sulla situazione attuale delle strutture sportive cittadine. “Lo sport non è solo attività motoria fine a se stessa ma è molto di più: è socialità, è cultura a Cicciano, invece, i giovani trovano strutture sportive inadeguate e fatiscenti valga per tutti lo stato di degrado dello stadio comunale “Vincenzo Magnotti”mal gestito e abbandonato nell’assoluta precarietà”. “Chiunque – continua De Luca – lo frequenti sa quanto sia fatiscente e quanto è diventato rischioso fare sport in quell’impianto. Ma questo non è affatto un caso isolato, ma solo uno dei tanti scempi che siamo abituati a tollerare in paese. In questo triste elenco vanno inserite le strutture al rione Iacp, campetti di calcetto, basket, tennis e nonostante le mille promesse – aggiunge il leghista – versano in condizioni minime di sicurezza e agibilità”. “Fatevi un giro e vedrete in che scempio ed abbandono sono ridotti un quadro drammatico con un’offerta, ai giovani, per fare sport a dir poco vergognosa. I nostri ragazzi letteralmente non sanno dove andare a praticare sport. Chi può va in strutture private, chi non può permetterselo finisce inevitabilmente escluso”. Il delegato della Lega ha inviato anche un video girato da un gruppo di ragazzi del rione Iacp che vorrebbero più attenzioni e più strutture: “Basta ascoltare il grido educato ma non meno doloroso di questi ragazzi che vogliono solo giocare in strutture degne”.

“Inviterei chi, oggi, parla di rinascimento di Cicciano, che risveglio possa essere se trattiamo così i nostri giovani. I giovani sono stanchi, i genitori sono stanchi, se veramente si ha a cuore la “famiglia, così definita, in una commovente social missiva, allora non si dovrebbe negare ai giovani ed agli atleti di perseguire le loro passioni. A quanto pare, però, qualcuno si diverte a togliere questo diritto ai ragazzi e lo invitiamo a farlo mentre li guarda negli occhi”. “Sulla possibilità di un piano di interventi di manutenzione e ammodernamento delle strutture a servizio della città e dei quartieri e per una seria gestione delle stesse nulla è dato sapersi. Non è accettabile questo immobilismo: Cicciano ed i suoi giovani non meritano questo trattamento” conclude De Luca.