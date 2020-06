Tornano i casi positivi in Campania, ma senza alcun decesso per coronavirus. E’ il bilancio del bollettino dell’Unità di crisi della RegioneCampania aggiornato alle 17 di oggi pomeriggio: 4 casi positivi su 1.090 tamponi, per un numero complessivo di contagi pari a 4.613 dall’inizio della pandemia su un totale di 241.380 tamponi. Il numero dei morti resta fermo a 430 (nessuna vittima nelle ultime 24 ore) e quello dei pazienti guariti sale a 3.894 (34 in più rispetto a ieri).