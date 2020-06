Coronavirus, Tufino tira un sospiro di sollievo: negativi i 43 tamponi

Una bella notizia di buon mattino. Il Comune di Tufino annuncia di aver avuto comunicazione dai vertici dell’Asl Na3 Sud che i tamponi effettuati ieri sui 43 residenti a Tufino hanno dato tutti esito negativo. “Per precauzione restano in isolamento domiciliare ma registriamo oggi una gran bella notizia” dicono dal palazzo municipale. Un sospiro di sollievo per un paese che era molto preoccupato per la nascita del piccolo cluster (3 persone positive, tutte di uno stesso nucleo familiare) che ha portato alla chiusura di un circolo sportivo e della sospensione del mercato settimanale.