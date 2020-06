I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 15enne incensurato del posto. Il minorenne ha colpito un 19enne con un coltello, ferendolo alla base dell’orecchio destro. La discussione – nata per banali motivazioni – è iniziata sui social ed è finita nel sangue quando i due hanno deciso di incontrarsi in Corso Garibaldi per chiarire. La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore “San Giovanni di Dio” e non è in pericolo di vita. I militari hanno bloccato il ragazzo poco dopo il fatto. Nella sua abitazione rinvenuto e sequestrato un panno con evidenti tracce di sangue.

Il 15enne è ora al centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei in attesa di giudizio.