Maltempo: laguna nolana volume 2, fiumi d’acqua a Nola e Tufino

Laguna nolana parte seconda. Anche oggi sull’area le forti piogge hanno messo in difficoltà pedoni e automobilisti che si sono trovati ad affrontare veri e propri corsi d’acqua in strada. Le foto inviate dai lettori e postate sul web arrivano da Nola (via Amilcare Boccio) e da Tufino (frazione Vignola).