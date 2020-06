Maltempo, riecco la laguna nolana: disagi a Cicciano e Camposano

Piove e puntualmente come un orologio svizzero il Nolano diventa una Laguna. Una pioggia fortissima e intensa quella caduta sulla Campania ha riportato a galla i vecchi e ormai endemici problemi dei paesi del circondario. Segnalazioni di disagi e paura per l’incolumità delle persone sono arrivate un po’ da tutti i paesi ma le foto più significative sono arrivate da Cicciano e Camposano. Via Matteotti, il rione Cutignano e una parte del centro cittadino hanno fatto ritornare in mente la vecchia definizione di Cicciano quando veniva chiamata (in maniera dispregiativa) la “Venezia del Sud”. Stessi disagi e problemi per le strade di Camposano nel centro e nei pressi della zona del cimitero (via Libertà) con acqua alta e disagi per residenti e automobilisti. In molti hanno postato foto e video dei disagi (che abbiamo ripreso) di cittadini e automobilisti. Problemi questi che non nascono certamente da oggi ma che nessuno ha ancora risolto. Basterebbe una programmazione reale e non solo virtuale, una normale manutenzione che non diventi straordinaria. E questo dovrebbe essere il requisito minimo per una città che voglia definirsi tale.