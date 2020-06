Nola, Minieri dà un calcio alla crisi: ritira dimissioni e nuova giunta

NOLA – La notte dei consigli. Sarebbe stato raggiunto, secondo anteprima 24, questa notte l’accordo tra il sindaco di Nola Gaetano Minieri e i partiti di maggioranza (Uniti per Nola, Nola Democratica, Più Nola, Nola 801). Una nuova giunta per poter rilanciare il progetto nato un anno fa. Il primo cittadino dovrebbe già in giornata ritirare le dimissioni (erano state protocollate il 12 maggio) e annunciare il nuovo esecutivo. Tra i nomi in lizza Ferdinando Giampietro, Angelo Siano, Francesca Giglio (Uniti per Nola), Francesco Pizzella (Nola Democratica), Berenice Candela Ruggiero Iovino, Salvatore Notaro, Vincenzo Iovino e Raffaele Giugliano.