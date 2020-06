Regione Campania, Valeria Ciarambino candidata presidente per il M5S

Sarà Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania, la candidata alla presidenza della Regione Campania per l’M5s. Lo ha sancito il voto degli iscritti su Rousseau, partito ieri mattina e concluso oggi alle 12. Ciarambino ha ottenuto il 71,9% delle preferenze (2.406 voti), superando Marco Ferruzzi (16,3% con 547 voti) e Giovanni Rea (11,8% e 394 preferenze). Si sono espresse complessivamente 3.347 persone. La consultazione era aperta ai residenti in Campania iscritti a Rousseau da almeno sei mesi. L’esito della votazione è stata certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai). Al secondo posto Marco Ferruzzi con 547 voti (16,3%); Giovanni Rea 394 voti (11,8%). Anche in questa occasione – si legge in una nota – per tutta la durata delle votazioni è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale “Associazione Rousseau”. Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche.