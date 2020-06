San Giorgio a Cremano, lite familiare: polizia denuncia marito violento

Stamattina gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Pagliara per una lite familiare.

I poliziotti hanno trovato una donna che ha raccontato di essersi trasferita a casa dei genitori poiché vittima di comportamenti violenti del marito che, poco prima, si era recato presso l’abitazione dove aveva tentato di entrare colpendo a pugni la porta d’ingresso e inveendo contro di lei con insulti e minacce. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, F.R., 33enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce.