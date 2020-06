SAN PAOLO BEL SITO – I carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito, insieme alle unità cinofile, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente hanno arrestato in flagranza di reato A.N., 33enne del posto. I militari, attirati dalla forte “odore” provenire dall’abitazione, l’hanno perquisita. Sono stati trovati e sequestrati ben 692 grammi di marjiuana ,bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 33enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari è in attesa di giudizio.