CICCIANO (nl) – Un compromesso “storico” in salsa ciccianese. Nicola De Luca, storico esponente del Psi e attuale dirigente nazionale del partito del garofano, lancia la candidatura di Lazzaro Alfano, storico rappresentante del Pri con il quale ha rivestito per due mandati consecutivi la carica di consigliere provinciale. Un accordo chiuso nelle ultime ore a Roma e che vedrà Alfano correre per uno scranno al Consiglio regionale della Campania a sostegno dell’attuale presidente Vincenzo De Luca. Un binomio quello tra De Luca e Alfano che ha un precedente quando il primo era vice del presidente Amato Lamberti nell’ente di piazza Matteotti e l’altro consigliere di maggioranza. Ora dopo diversi anni di “pausa” Alfano ha scelto di tornare in pista con il partito caro a Bettino Craxi. “Rinasce a Cicciano e nell’area nolana il Psi con il garofano rosso, simbolo di libertà, democrazia e progresso con la lista a sostegno di Vincenzo De Luca. Il tutto non solo per lo stretto presente ma anche per creare una prospettiva d’avvenire – sociale-culturale e politica per l’area nolana e per Cicciano in particolar modo” dice Nicola De Luca.