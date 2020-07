Cicciano, lunga fila di auto in attesa per i tamponi di massa al rione Iacp

CICCIANO – Sono cominciati da poco i tamponi di massa a Cicciano per i partecipanti a un funerale che si è svolto il 21 luglio che ha portato a 3 contagi al coronavirus in città. Una lunga fila di auto è in attesa al rione Iacp dove i sanitari dell’Asl Na 3 Sud stanno effettuando i test con il supporto della protezione civile di Cicciano sotto un sole cocente. Sono stimate circa un centinaio di persone che dovrebbero sottoporsi al tampone. Qualcuno ha già deciso di abbandonare la fila.