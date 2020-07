Altri contagi a Cicciano. Lo annuncia direttamente il sindaco Giovanni Corrado: “Mi ha contattato l’Asl informandomi di altri casi positivi sempre collegati alla situazione oramai nota a tutti. Invito tutte le persone che sono state al funerale di Michele Glorioso il giorno 21/22 luglio di stare a casa e fare isolamento fiduciario, vi prego non prendete sotto gamba questa situazione, fatelo per noi e per i nostri cari”. L’appello del primo cittadino continua: “Sono in stretto contatto con l’Asl per organizzarci per fare i tamponi a tutte le persone che si sono recate a dare le condoglianze e/o al funerale e vi farò sapere domani luogo e ora dove fare i tamponi, mi raccomando sempre muniti di mascherina e distanziamento sociale. Vi prego, restate a casa” scrive ancora il primo cittadino che ha anche annunciato che il comune metterà a disposizione un luogo per effettuare i test.