Cimitile, due casi positivi di coronavirus in 24 ore: c’è una minorenne

CIMITILE – Due casi di positività a Cimitile in un solo giorno. Nel primo pomeriggio è stato il sindaco ad annunciare l’ufficialità. “Da poco è pervenuta la comunicazione della Asl competente della presenza di altri un altro caso positivo sul nostro territorio, nello specifico di una minore, collegata per familiarità al caso già comunicato qualche giorno fa” scrive il primo cittadino Nunzio Provvisiero. “Il soggetto minore interessato, così come tutti i familiari stretti, era già in quarantena, predisposta dalla stessa Asl, unico organo competente a mettere in atto tutto quanto serva per risalire alla rete di familiari e di contatti coi casi positivi da sottoporre a tampone o per i quali vada predisposta la quarantena. Infatti, ci si è immediatamente attivati visto che la piccola ha frequentato una scuola-campo estivo di Cimitile fino al 24/07/2020 e si è provveduto a richiedere i tamponi naso faringei a tutti i bambini e ai dipendenti della struttura in organico che hanno avuto contatto con la stessa”. “Nell’augurare – si legge nel post – una veloce guarigione ad entrambi i soggetti affetti da questo virus, pregherei tutti coloro i quali si apprestano a scrivere o girare messaggi su Facebook o su Whatsapp di tenere a mente che il lavoro di un’amministrazione è molto spesso silenzioso, ma non per questo non fruttifero. Fare insinuazioni, illazioni o peggio ancora creare allarmismi privi di fondamento è segno che si ha poca conoscenza delle leggi e del funzionamento della macchina amministrativa in generale. Mai nulla è stato nascosto ai cittadini, soprattutto da questa amministrazione che rappresento, che dal mese successivo all’insediamento, proprio con l’apertura di questa pagina social, ha creato un filo diretto col cittadino”. La mia raccomandazione quella di non trascurare tutte le indicazioni che ci vengono date e che oramai devono entrare nel nostro stile di vita quotidiano” conclude Provvisiero. Nel tardo pomeriggio è arrivata una seconda comunicazione dall’Asl che ha annunciato anche il terzo caso positivo a Cimitile, sempre ricollegato familiarmente al primo e già in quarantena dal 24 luglio. Stasera alle 20.30 è stata annunciata la sanificazione di tutto il territorio comunale.