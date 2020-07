Ancora cattive notizie dal fronte coronavirus. Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione, infatti, sono 29 i tamponi positivi su 1.546 test effettuati per un totale complessivo di 4955 positivi dall’inizio della pandemia. Per trovare un così alto numero di contagiati bisogna tornare indietro di tre mesi, al 28 aprile scorso.