Cresce il numero di positivi in Campania per covid 19, anche se la curva del contagio rallenta rispetto ai giorni scorsi: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione sono 6 le persone risultate positive al coronavirus su 1.557 test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 4.880 su un totale di 319.860 tamponi. Nessuna persona deceduta con il totale che resta fermo a 434. Tre le persone guarite in 24 ore : sono complessivamente 4.114.