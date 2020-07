Coronavirus in Campania, scoperti altri 15 casi positivi su 1561 tamponi

Altri quindici positivi su 1561 tamponi al coronavirus in Campania. Lo si legge nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania: il totale dei contagi sale a 4.818 su 310.851 test, nessuna vittima (il numero dei morti resta fermo a 433) e nessun paziente guarito (4.098 in totale). Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Ieri erano stati accertati 12 casi con una vittima.