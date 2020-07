TUFINO – Il virus si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto in Nolano. Dopo i casi Cicciano, Camposano, Cimitile e Saviano ecco un nuovo positivo anche a Tufino (sempre collegato al contagiato di Cicciano). Anche qui è arrivata nota ufficiale dell’amministrazione comunale: “L’emergenza sanitaria – scrive il sindaco Carlo Ferone – ci ha abituati a salite e discese come la montagne russe. Stamattina abbiamo avuto la bellissima notizia che due dei tre contagiati già comunicati sono risultati negativi ai tamponi, ora spettiamo i risultati per il terzo. Subito dopo abbiamo ricevuto la notizia di un nuovo contagiato sul nostro territorio. Abbiamo al momento due positivi: stanno entrambi bene e a loro va il nostro in bocca al lupo per una rapida guarigione” dice ancora Ferone. Siamo in una fase delicata e vi prego di prestare la massima attenzione e di seguire le prescrizioni. Sono pronto ad assumere decisioni drastiche a tutela della salute di tuttima sono certo che non sarà necessario” conclude il sindaco.