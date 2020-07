Incidente domestico e tragedia sfiorata in Irpinia. È accaduto poco dopo le 8 di questa mattina in un’abitazione di Ospedaletto d’Alpinolo, in contrada Campomarino, dove una grossa finestra, per cause in corso di accertamento, si è staccata dall’infisso e travolto una coppia di coniugi, verosimilmente intenti all’apertura della stessa. I malcapitati, lui 67 e lei 61 anni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Avellino.