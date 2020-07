Irpinia, tragedia nel cantiere edile: muore 59enne operaio del Serinese

L’ennesima morte bianca. Un operaio di 59 anni è morto questo pomeriggio a San Michele di Serino, in Irpinia. L’uomo, residente nel Serinese, era impegnato in un cantiere edile di via Satrano nel piccolo centro irpino. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno effettuato i primi rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire l’accaduto.