NOLA – Era sparita ed è stata ritrovata a Reggio Calabria dai carabinieri dopo 24 ore di angoscia. Ora è in gravi condizioni. La 32enne fotografa Claudia Gherardelli, che vive a Piazzolla di Nola, non sta bene: è in coma farmacologico. Lo annuncia il fratello Pietro: “Per favore pregate per la mia sorellina Claudia – scrive – abbiamo bisogno di preghiere da tutti quelli che credono e fiducia nel nostro signore Gesù, sosteniamo tutti insieme con una preghiera al cielo, mia sorella e in sala di rianimazione in coma farmacologico con diverse fratture. Sta lottando fra la vita e la morte. Vi prego solo di donare insieme una preghiera in silenzio. Dio è grande”.