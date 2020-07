Un appello disperato da Nola. E’ quello di Carlo La Marca che sui social ha scritto: “Ragazzi aiutatemi a ritrovare mia moglie chiunque abbia qualche notizia, vi prego di contattami al 3397355602. E’ uscita ieri mattina ed avrebbe dovuto prendere un treno a Rione Trieste. Ore difficili con tante persone che hanno già condiviso il messaggio per cercare qualche traccia di Claudia Gherardelli. La donna, 32 anni, fotografa, vive con il marito a Piazzolla di Nola, una frazione di Nola. Martedì 28 luglio, intorno alle 10 del mattino, è uscita di casa a bordo della sua auto, una Toyota Yaris grigia, dicendo a suo marito che sarebbe andata in farmacia per acquistare dei medicinali e che sarebbe ritornata poco dopo. A casa, però, Claudia (alta circa 1,72 con occhi e capelli castani) non è più rientrata. L’auto – secondo la trasmissione Chi l’ha Visto? – è stata ritrovata regolarmente parcheggiata nei pressi della stazione di Rione Trieste, una frazione di Somma Vesuviana, ma di Claudia, nessuna notizia. Potrebbe aver preso un treno verso Napoli. Non ha con sé né documenti né cellulare. Claudia sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto.