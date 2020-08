Ancora pioggia e temporali, anche per domani sarà allerta meteo gialla

E’ in atto fino alle 20 di stasera sul territorio regionale l’allerta meteo Gialla emanata dalla protezione civile regionale per piogge e temporali. Un nuovo avviso è stato emesso per la giornata di domani dalle 6 del mattino alle 23.59.

Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. La criticità idrogeologica connessa al quadro meteo è Gialla. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i rischi segnalati: Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.