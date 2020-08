Caldo killer, dalla Lipu un appello alle Municipalità: “Dissetate gli animali”

Un appello da non trascurare. E’ l’appello della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) alle Municipalità: “Dissetate gli animali”. Queste temperature record fanno male anche agli animali e bisogna intervenire subito con una cosa molto semplice: farli bere. “Cittadini ed istituzioni mettete acqua a disposizione di tutti gli animali a superare questa stagione – dichiara l’avvocato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli – così li aiuteremo a superare questa torrida stagione”. Il forte caldo e gli incendi boschivi sono assassini degli animali selvatici che in queste settimane stanno svezzando la prole. “Un poco d’acqua non costa niente a nessuno ma è un gesto che può contribuire a salvare tante vite” conclude Procaccini.