CAMPOSANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un incidente stradale che poteva finire nel peggiore dei modi. E’ quello avvenuto in serata in via Capua a Camposano. Una Mito Alfa Romeo con a bordo tre giovani di Cicciano di ritorno dal centro commerciale Vulcano Buono è uscita di strada: secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per evitare un cane che stava attraversando la carreggiata in quel momento. Il mezzo, a tre porte, si è ribaltato su una fiancata ed finito in un terreno adiacente. Subito dopo sono arrivati i primi soccorsi allertati dai primi testimoni: il giovane alla guida e il passeggero al suo fianco sono usciti sulle proprie gambe mentro il terzo amico è rimasto intrappolato nella vettura. Solo l’arrivo successivo dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre il ragazzo dalle lamiere. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria la Pietà di Nola.