Cicciano, auto non si ferma e travolge donna: ferita ricoverata in ospedale

CICCIANO (Nello Lauro) – Investita e lasciata dolorante tra la sue amiche. E’ quanto successo questa sera a Cicciano, in via Monte della Taglia, intorno alle 21,30. Un gruppetto di donne era in fila indiana in strada per una passeggiata quando, secondo una prima ricostruzione, un’autovettura che proveniva da via Vittorio De Sica non si sarebbe fermata allo stop travolgendo la donna e proseguendo la sua corsa . L’impatto secondo i primi testimoni scesi in strada è stato violento: sangue sull’asfalto e grida lancinanti di dolore con le presenti visibilmente sotto choc. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi: è arrivata un’ambulanza che ha trasportato la malcapitata all’ospedale Santa Maria la Pietà di Nola. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Nola che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e cercare l’auto che ha investito la signora residente a Cicciano.