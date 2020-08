Cicciano, coppia rapinata al bancomat: portati via soldi e chiavi dell’auto

CICCIANO (Nello Lauro) – Paura e panico. Una coppia (lui di Afragola, lei di Camposano) è stata rapinata ieri notte in via Nola a Cicciano nei pressi del bancomat di uno dei due istituti di credito presenti nel centro cittadino. Era da poco passata la mezzanotte quando il 39enne è sceso dall’auto per effettuare un prelievo di contanti mentre la fidanzata è rimasta nell’abitacolo ad aspettare. Dal nulla è comparso un terzetto di ladri su un’utilitaria con cattive intenzioni e una pistola: hanno bloccato il giovane, hanno preteso e ottenuto il denaro e il borsello, ma non solo. Si sono avvicinati all’auto e si sono fatti anche consegnare le chiavi della vettura per scoraggiare un eventuale inseguimento dei due malcapitati e sono fuggiti, secondo una prima ricostruzione, a tutta velocità prima in una traversa di via Nola e poi verso piazza Mazzini. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Cicciano che stanno osservando le telecamere della banca e avrebbero ascoltato alcuni testimoni oculari della vicenda.