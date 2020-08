Una protesta civile e garbata. Ma dura. Sono in molti che stanno criticando la distribuzione del kit della raccolta differenziata in vista dell’avvio del nuovo servizio di raccolta che va in vigore dal prossimo 1 settembre. Gli utenti contestano che la fila è poco piacevole in pieno agosto sopratutto per gli anziani. “Siamo stati in coda in fila per più di un’ora per ricevere 3 pacchi di buste. Siamo in centinaia in cosa e rutto questo con una sola persona allo sportello. E’ stato organizzato male: non si poteva trovare un’altra modalità di consegna, tipo la consegna a domicilio” si sono chiesti gli utenti presenti in viale delle Olimpiadi.