Cicciano, terrorizzava la sorella e i genitori: carabinieri arrestano 44enne

I carabinieri della stazione di Cicciano hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare personale in carcere emessa dal tribunale di Nola nei confronti di un 44enne. L’uomo, negli ultimi tre mesi, si è reso responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti dei propri familiari. Il 44enne ha assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti degli anziani genitori e di sua sorella. Voleva i soldi per la droga e li otteneva con minacce e violenze.