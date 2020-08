Coronavirus a Cicciano, screening di massa: zero positivi su 238 tamponi

CICCIANO (Nello Lauro) – La grande paura di Cicciano può anche passare. Dopo l’intensa giornata di ieri al centro Nadur dove l’Asl Na3 Sud ha effettuato lo screening di massa in seguito ai casi di positività riscontrati dopo un funerale, questa mattina sono arrivate le confortanti notizie per la comunità. Zero i positivi su 238 test effettuati. Ad annunciarlo il primo cittadino Giovanni Corrado: “E’ arrivata la notizia che aspettavamo e che meritiamo come comunità dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto insieme. Penso che in nessun paese 238 persone si “autodenuncino” presentandosi al tampone”. “Ora a tutte le persone che hanno fatto il tampone chiedo l’ultimo sforzo , considerato che il 21 c’è stato il funerale e da quel momento vanno considerati i 14 giorni di isolamento fiduciario, vi chiedo di restare a casa in isolamento fiduciario fino al 4 agosto”.