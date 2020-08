Coronavirus a Cicciano, tre casi positivi di rientro dalla Sardegna

Tre casi positivi al coronavirus a Cicciano. Lo annuncia il sindaco Giovanni Corrado: “Ieri sera l’Asl mi ha comunicato che altri 3 nostri concittadini rientrati dalla Sardegna risultano essere positivi al covid 19. Ovviamente tutti e tre al rientro subito si sono autodenunciati e non hanno avuto contatto con nessuno. Sono tutti in isolamento fiduciario, vi prego indossate sempre mascherine e mantenete sempre le distanze minime di sicurezza”. Ieri si sono registrati 270 contagiati in Campania, 82 in più di sabato ma con 2.370 tamponi in più effettuati. Mai così tanti da quand’è esplosa l’epidemia, neanche nei giorni più bui del lockdown. Su 6.729 test 270 sono risultati positivi con 58 casi di rientro dalla Sardegna e altri 67 di rientro dall’estero. Nel mese di agosto il numero di contagiati sale così a 1.904, un’enormità considerando che in tutto il mese di maggio, nel pieno della prima fase dell’epidemia, i tamponi positivi furono 362.